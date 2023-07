Für den guten Zweck: Franz Wohlfahrt und seine Golf-Tour

Früher waren die großen Bälle sein Beruf, jetzt sind die kleinen seine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die den 59-fachen österreichischen Nationalteamtormann Franz Wohlfahrt nun die „Flyeralarm Golf-Trophy“ ins Leben rufen ließ.

In vier Vorrunden (jeweils über neun Löcher) geht es um die Quali für das große Finale am 2. September im GC Ebreichsdorf. Los geht es im GC Achau am 16. Juli. Es folgen Turniere im GC Tuttendörfl (30. Juli), GC Schwechat (13. August) und GC Leopoldsdorf (20. August).

Golf Trophy hilft auch Menschen in Not

Die Top-Drei der Nettoklassen A, B und C sowie die Sieger der Brutto-Wertung qualifizieren sich für das Finale in Ebreichsdorf. Mit dem Reinerlös wird eine Familie in Not in Baden unterstützt, zwei schwerst pflegebedürftigen Kindern wird eine bessere Pflege ermöglicht.

„Ich freue mich, dass dank Flyeralarm und weiterer großartiger Sponsoren diese Turniere auf die Beine gestellt werden können. Ich bin überzeugt, dass alle, die mitspielen, wunderschöne und auch spannende Turniere auf dem Golfplatz erleben. Und dass jeder, der mitspielt, seinen Teil dazu beiträgt, Menschen in Not zu helfen“, ist Organisator Wohlfahrt voller Vorfreude auf die Premiere. Flyeralarm-Chef Gerhard Bügler ergänzt: „Wir von Flyeralarm kennen das satte Grün bis jetzt nur vom Fußball, das Konzept von Franz Wohlfahrt hat uns aber überzeugt, Golf erfreut sich immer größerer Beliebtheit.“

Neben der Turnierserie in Niederösterreich gibt es Ende September ein dreitägiges Event in drei verschiedenen Kärntner Golfclubs.