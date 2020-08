Es ist der größte Cup für Zweier-Mannschaften in Österreich. Und auch in Zeiten von Corona kann der Raika Team Cup in Wiener Neudorf stattfinden. Los geht es in der Wiener Neudorfer Freizeitzentrum am Montag um 9 Uhr. Ab 10 Uhr startet der Spielbetrieb. Die Finalspiele werden für 16 Uhr erwartet.

Preisgeld gibt es für die ersten drei (300, 150 und 50 Euro). Pokale gibt es für das beste Damen-, Junioren-, Senioren- und Regional-Team. Genannt kann noch bis zum heutigen Freitag (19 Uhr) werden.

Die Raiffeisen Regionalbank Mödling unterstützt dieses Turnier seit vielen Jahren und das Turnierteam von Thomas Weis sorgt für einen reibungslosen Ablauf.