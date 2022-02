Großkampftag in Wr. Neudorf

Am Samstag geht die fünfte Runde der Squash-Bundesliga ab 11 Uhr in Wr. Neudorf über die Bühne. Das Einserteam der NV Squash-Union Wr. Neudorf-Mödling trifft um 11 Uhr auf das Squash Team Tirol (Livestream unter Squash Austria | Facebook ) und um 15 Uhr auf den Union Squash Club 2000 aus Graz. Titelfavorit Spielgemeinschaft Oberösterreich trifft um 15 Uhr auf das Zweierteam der NV Squash Union Wr. Neudorf Mödling. Auch diese Begegnung ist im Livestream mitzuverfolgen.

„Wir freuen uns, dass erstmals in der Bundesliga Austria 2021/2022 in unserer Sporthalle in Wr. Neudorf gespielt werden kann. Hoffentlich sind alle Teilnehmer trotz der bekannten Einschränkungen fit und gesund und so hoffen wir auf spannende Spiele. Bitte in der Sporthalle die Maskenpflicht zu beachten“, blickt Sportchef „Jackson“ Dirnberger auf den ersten Heimspieltag.