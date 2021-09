Einer der größten Triathlonbewerbe des Jahres findet bereits zum 34. Mal in Podersdorf statt. Dabei kommt es zur Neuauflage des Duells auf der Halbdistanz zwischen Österreichs Michael Weiss, der sich 2019 dem Ungarn Dávid Hanko knapp geschlagen geben musste. Weiss, der den Streckenrekord in Podersdorf auf der Langdistanz hält und dabei eine der schnellsten je gefahrenen Zeiten über 180 Kilometer (04:01 Stunden) in den Asphalt brannt, will nun die Revanche. Getreu dem Motto „Fast, Hard, Legendary“ hat nicht nur die Zeit von Michi Weiss Wellen geschlagen. „Podersdorf ist immer für eine Überraschung gut, ob Wind, Hitze oder wechselnde Bedingungen, hier ist alles möglich“, spielt Organisator Daniel Döller auf das harte und spektakuläre Rennen an.

Von den Kindern bis zu den Profis

Bei der 34. Auflage des Austrian Triathlons in Podersdorf (Freitag bis Sonntag) werden wieder über 2.000 Athletinnen und Athleten am Start sein: Routiniers, Anfänger, Amateure und Profis. Über alle Distanzen vom Kids Aquathlon bis hin zur Lang-Distanz. Eines der Highlights dieses Jahr ist das bunte Starterfeld. Neben dem angesprochenen Duell auf der Halb-Distanz hat auch eine Olympistarterin ihre Teilnahme auf der Sprint-Distanz zugesagt. Die Wienerin Julia Hauser sucht Wiedergutmachung nach dem verpatzten Olympiaauftritt und blickt in die Zukunft: „Natürlich war dieses frühe Ausscheiden hart für mich bei Olympia und ich habe einige Tage gebraucht, um das wegzustecken. Nun gilt es aber sich neue Ziele zu setzen und positiv in die Zukunft zu blicken“, freut sich Hauser auf ihre Teilnahme. Bereits 2020 konnte sie die Strecke im Rahmen des Jagdrennens mit dem aktuellen Olympiasieger Kristian Blummenfelt kennenlernen.

Unger als Langdistanz-Favorit

Auf der Langdistanz hat sich der Deutsche Marc Unger angekündigt, der sich dieses Jahr vor allem österreichischen Herausforderern gegenübersieht. Der mit Veranstaltungen dicht gedrängte Herbst sowie die teilweise noch immer bestehenden Reisebeschränkungen bedingen dieses Jahr ein reduziertes Profifeld. Dafür werden die Samstag-Rennen ab 9.45 Uhr live in ORF Sport+ zu sehen sein.

Das Programm

Freitag, 3. September

- ab 15 Uhr KIDS AQUATHLON

- ab 18Uhr TRIWomen Bewerb

Samstag, 4. September

- 7 Uhr Start Lang-/Ironman-Distanz

- 10 Uhr Start Halb-Distanz

- 14 Uhr Zieleinlauf erste Finisher Halb-Distanz

- 15 Uhr Zieleinlauf erste Finisher Ironman-Distanz

Sonntag, 5. September

- 08.30 Uhr Start Sprint-Distanz

- 10.30 Uhr Olympische Distanz

Start: beim Leuchtturm.

Zielbereich: Auf der Promenade in Podersdorf am See („Platz der Champions“)