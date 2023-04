28:28! Österreichs Damen halten WM-Traum am Leben

Werbung

Es war eine Achterbahnfahrt der Emotionen. 1:0 und 2:1 voran, legte Spanien einen 4:0-Lauf hin und drehte den Zwischenstand auf 2:5. Immer wieder stand dabei die spanische Torfrau Mercedes Castellanos im Mittelpunkt, die schon 2019 Silber holte und jene Routine mitbringt, von deren Wichtigkeit ihr Headcoach Jose Ignacio Prades im Vorfeld sprach. Die Ibererinnen setzten sich zwischenzeitlich mit fünf Toren ab, waren dabei über die erste und zweite Welle kaum zu halten. Petra Blazek war es zu verdanken, dass der Rückstand nicht höher ausfiel und man sich bis zur Pause auf 13:16 herankämpfen konnte. Nach Seitenwechsel gelang es das schnelle Spiel der Spanierinnen zu unterbinden. Dadurch zwang man sie immer wieder aus unangenehmen Positionen zu werfen und kam durch Blöcke und Fehlwürfe in Ballbesitz.

Hin und her nach der Pause

In der 36. Minute verkürzte Stefanie Kaiser auf 19:20 und hatte im Anschluss sogar erstmals die Chance auf den Ausgleich. Dieser ließ noch ein paar Minuten auf sich warten, fiel dann aber hochverdient in der 42. Minute nach einem Doppelschlag durch Patricia Kovacs. Österreich blieb dran, vergab bei 23:23 sogar vom Siebenmeter die Chance auf die Führung. Spanien stellte nochmals auf 28:25, blieb dann dank der herausragenden Deckungsarbeit der Österreicherinnen über acht Minuten ohne Torferfolg. Ganz im Gegensatz zu den Gastgeberinnen, die durch Patricia Kovacs, Ines Ivancok und Katarina Pandza den 28:28-Endstand erzielten. Mit diesem Unentschieden wahrt Österreich alle Chancen auf die WM-Teilnahme kommenden Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden.

Stimmen zum Spiel

Teamchef Herbert Müller: "Ich finde es phantastisch wie wir uns vor allem abwehrtechnisch in der zweiten Halbzeit gesteigert haben. Wir haben daran geglaubt. Die Mädels wussten, vier Tore sind im Handball gar nichts. Wir haben nur immer wieder, als wir schon dran waren, den Ball vier-, fünfmal weggeworfen. Aber die Moral dieser Mannschaft und die Art und Weise wie sie gefightet haben bis zum Schluss und an ihre Chance geglaubt haben, war unglaublich. Ich bin froh, dass wir belohnt worden sind. Das ist ein herausragendes Ergebnis."

Kapitänin Petra Blazek: "Ich denke das X kann für uns Gold wert sein. Wenn man sieht, wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet, waren gleich vier Tore hinten, aber nicht weil sie so viel besser waren, sondern weil wir einfache Fehler gemacht haben. Dadurch konnten sie ihre erste zweite Welle laufen und wir wissen wie gefährlich sie da sind. In der zweiten Halbzeit haben wir genau diesen Fehler nicht mehr gemacht, haben eine stabile Abwehr gestellt und ich denke vor allem die 1:1-Situationen haben wir gewonnen in der zweiten Halbzeit. Spanien spielt immer um die Medaillen mit, wir können jetzt nur gewinnen."