Bei U13 die Besten

Der Verein wurde im Jahr 2018 von Stefan Higatzberger und Conny Wilczynski gegründet und bereits im fünften Jahr des Bestehens darf nun der erste Österreichische Meistertitel gefeiert werden. Die Burschen der U13 wurden in dieser Saison souverän niederösterreichischer Meister und qualifizierten sich somit für die Österreichischen Meisterschaften, die in Krems stattfanden. Nachdem die Vorrundengruppe gegen die Vertreter aus Wien, Oberösterreich und der Steiermark auf Platz 1 beendet werden konnte, kam es im Halbfinale zum Niederösterreich-Derby gegen den Heimverein Krems. Ein spannendes Spiel endete schließlich Unentschieden, was eine Verlängerung zur Folge hatte. Das Resultat war ein 20:17-Sieg und damit der verdiente Finaleinzug.



Im Finale wartete mit Bärnbach/Köflach eine Mannschaft, die bereits in der Vorrunde bezwungen werden konnten. Handball Mödling beeindruckte in diesem Spiel von Anfang an durch eine unglaublich starke Teamleistung und geriet in der gesamten Spielzeit nie in Rückstand. Die Folge waren ein gewonnenes Finale und der erste Österreichische Meistertitel für den noch jungen Verein Handball Mödling. Auch wenn Mödling vor allem durch die starke Teamleistung und den Teamspirit aufgefallen war, wurden mit Philipp Kratochwill, Simon Palan und Ben Wilfing gleich drei Spieler ins Allstar-Team gewählt. Die Trainer Stefan Higatzberger, Gusti Strazdas und Vytas Ziura sowie die zahlreich mitgereisten Fans ließen die Burschen hochleben.

Auch die U12 konnte sich für die Österreichischen Meisterschaften qualifizieren, belegte Rang fünf.