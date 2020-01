Nur zehn Jahre nach der Heim-Europameisterschaft 2010 lädt Österreich gemeinsam mit Schweden und Norwegen wieder zum Handball-Event der Superlative. Für die Herren von Teamchef Ales Pajovic wird es kommenden Freitag (10. Jänner, 18.15 Uhr) ernst. Mit einer gut gefüllten Stadthalle im Rücken will man gegen Tschechien die erste Überraschung schaffen.

Deutschland-Spiel lässt hoffen

Ihren Beitrag dazu wollen auch der Perchtoldsdorfer Sebastian Frimmel und der Ex-Devil Tobias Wagner leisten. Mut für das schwierige Auftaktspiel macht der letzte Test gegen Deutschland. Dort mussten sich die ÖHB-Equipe zwar mit 28:32 geschlagen geben, konnten die Handballgroßmacht aber lange Zeit fordern. „Wir haben gesehen, dass wir vorne und auch hinten mit Deutschland mithalten können. Ein Problem war, dass wir ein bisschen zu viele Bälle weggeschmissen haben. Das nutzt eine Weltklassenation wie Deutschland eiskalt aus. Ansonsten wäre es knapper geworden. Aber wir sind bereit für die Euro“, meint Frimmel.

Neben Flügelspieler Frimmel fiebert – wenig überraschend – auch Kreisläufer Wagner dem Großereignis im eigenen Land entgegen. „Das wird natürlich ein absolutes Karrierehighlight. Ich bin mittlerweile voll im Team angekommen, und hoffe der Mannschaft auch dementsprechend helfen zu können“, freute sich Wagner.

Nach Tschechien wartet am Sonntag die Ukraine (18.15 Uhr) und am Dienstag Nordmazedonien (18.15 Uhr). Die Top Zwei jeder Vorrundengruppe steigen in die Hauptrunde auf.