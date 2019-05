„Das war ein wirklich starkes Spiel von uns. Wir haben von Beginn an gezeigt, wer die bessere Mannschaft ist und das souverän durchgezogen“, jubelte Devils Trainerin Claudia Schuh über die Leistung ihrer Damen nach dem so wichtigen Sieg gegen St. Pölten. Denn gegen den Tabellenletzten hatte es zumindest ein Unentschieden gebraucht, um den Klassenerhalt eine Runde vor Saisonende zu fixieren.

Vor heimischem Publikum ließen sich die Perchtoldsdorferinnen auch nicht lange bitten und führten bereits zu Beginn mit 5:1. Und auch wenn die Gäste aus der Landeshauptstadt in der zweiten Hälfte noch einmal heran kamen, pendelte sich das Spiel bei einem Fünf-Tore-Vorsprung für die Devils ein.

„Vorbereitungen auf nächste Saison laufen“

Gegen Ende wurde dann der Widerstand der Gäste immer geringer und so konnte man sich in der Perchtoldsdorfer Siegfried-Ludwig-Halle schlussendlich nicht nur über einen klaren 28:19-Erfolg, sondern auch über den Klassenerhalt freuen.

„Wir freuen uns, mit diesem Sieg alle Abstiegssorgen beseitigt zu haben. Jetzt haben wir aber noch das letzte Spiel gegen Feldkirch vor uns und die Chance, noch auf Platz neun vorzurücken. Natürlich sind wir in unserer ersten Saison auch mit dem zehnten Platz sehr zufrieden“, will sich Schuh vorerst noch auf die letzte Begegnung in der diesjährigen WHA-Saison konzentrieren.

Mit dem erfolgreichen Ende der ersten WHA-Saison darf jetzt also bereits die Planung für die zweite WHA-Saison beginnen: „Die Vorbereitungen auf die nächste Saison sind schon laufen. Wir werden uns jetzt einmal mit allen Spielerinnen, sowie mit Vöslau zusammensetzen und uns besprechen, damit weiter geplant werden kann. Natürlich wollen wir das Team so gut es geht halten“, so Schuh.