Die doppelte Odyssee

4 Uhr: Aufstehen. 6.30 Uhr: Abfahrt. 13 Uhr: Ankunft in Dornbirn. Die Strapazen der langen Reise waren Hypo dann auch während der Partie anzumerken. „Wir haben nicht gut gespielt. So viele Fehlwürfe, wie in dieser Partie, hatten wir in dieser Saison überhaupt noch nie“, weiß Trainer Feri Kovacs, der seinen Spielerinnen aber keinen Vorwurf macht: „Nach so einem langen Tag ist es auch klar, dass einmal die Konzentration weg ist.“

Im Endeffekt war die durchwachsene Leistung nicht wirklich schlimm. „Wir waren nie weniger als drei Tore vorne“, weiß Kovacs. Zu Beginn der zweiten Hälfte machte seine Mannschaft den Abstand größer und größer. So schaute am Ende ein 31:22-Erfolg heraus.

Für einen Großteil war Dornbirn allerdings nicht die längste Reise dieser Tage. Mirela Dedic, Anna Hajgato, Stefanie Kaiser, Nora Leitner, Johanna Schindler und Claudia Wess flogen am Montag mit dem ÖHB-Nationalteam zur EM-Quali auf die Färöer-Inseln, oder besser gesagt: Sie wollten. Denn der Flieger strandete aufgrund des stürmischen Wetters in Kopenhagen. Heute, Mittwoch (20 Uhr) wird in Torshavn gespielt. Sportlich soll es gegen den Underdog ein Höhenflug werden, genauso wie beim Retourspiel in der Südstadt am Samstag (17.30 Uhr).