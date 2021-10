In der Meisterschaft läuft es für die Truppe von Ferenc Kovacs momentan richtig gut: Zwei Meisterschaftsspiele hatte Hypo Niederösterreich vergangene Woche zu absolvieren, sowohl gegen Korneuburg (48:14) als auch gegen Eggenburg (39:20) konnten die Südstädterinnen überzeugen und den fünften Sieg im fünften Spiel feiern.

In das Formhoch kommt der anstehende erste Auftritt im Europacup, die zweite Qualifikationsrunde gegen Atlético Guardés, den Spanischen Meister von 2017, nur recht. Alleine die Vorbereitung bereitet Trainer Ferenc Kovacs einmal mehr Kopfzerbrechen: Vor dem Hinspiel in der Südstadt am 16. Oktober sind mit Mirela Dedic, Stefanie Kaiser, Nina Neidhart, Johanna Schindler und Claudia Wess gleich fünf Spielerinnen mit dem Nationalteam unterwegs und verpassen damit Zeit mit der Mannschaft. „Natürlich ist das nicht ideal, aber wir haben eben gute Spielerinnen, die im Team dann natürlich gefragt sind“, kennt Kovacs das Geschäft.

Im Kampf um ein Ticket für die Endrunde zur Euro 2022 in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro kämpfen Wess, Dedic und Co. am Donnerstag in Dänemark um die Sensation, bevor es am Sonntag (18.10 Uhr) in der Südstadt gegen Rumänien geht.