Hypo behält in Wiener Neustadt die weiße Weste

Hypo startete nach der Ligapause wieder einmal als klarer Favorit in eine Begegnung. Die Südstädterinnen legten in der Anemonenseehalle von Beginn an vor. Johanna Failmayr erhöhte mit einem Doppelpack binnen weniger Sekunden erstmals auf +3 (5:2). Doch die Jags-Damen kämpften gegen den übermächtigen Gegner wacker und hielten den Schaden trotz eines zwischenzeitlichen 6:13 in Grenzen. Barbara Eichhorn, Melanie Jurkovic und Daniela Weber verkürzten mit einem 3:0-Lauf noch in Durchgang eins auf 9:13.

Hypo-Kapitänin ist zurück

Nach Wiederbeginn verpasste Wiener Neustadt die Chance noch näher heranzukommen, unter anderem vergab Melanie Krautwaschl nach wenigen Sekunden einen Siebenmeter. So kontrollierte Hypo weiter die Partie und setzte sich immer weiter ab. Das 30:21 war am Ende nicht glanzvoll, aber solide. Die schönste Geschichte des Abends: Hypo-Kapitänin Mirela Dedic krönte ihr Comeback 25 Sekunden vor Schluss mit dem ersten Treffer nach ihrem Kreuzbandriss.

Auch für den Vorletzten Wiener Neustadt gab es an diesem Samstag frohe Kunde. Dornbirn unterlag im Kellerduell Korneuburg. Damit bleibt der Polster auf den Abstiegsrang bei fünf Punkten - komfortabel.