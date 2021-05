Nach einem straffen Programm in den letzten Wochen begann für Hypos Damen am Samstag der Endspurt in der Meisterschaft. Im Halbfinal-Hinspiel gastierten Claudia Wess und Co. bei Bruck/Trofaiach. Die Favoritenstellung war schon vor Beginn klar an die Südstädterinnen vergeben, die an dieser auch in keiner Phase einen Zweifel ließen.

Die Gegenwehr von Bruck/Troafaich hielt sich in Grenzen, wohl auch weil nach einer dreiwöchigen Pause einerseits der Rhythmus fehlte, andererseits Laura Davidovic, so wie die beiden Torfrauen Helena Segota und Jana Novakovic passen mussten.

Hypo macht Klassenunterschied deutlich

In der Anfangsphase hielten die Heimischen den Schaden mit einem drei Tore-Rückstand noch in Grenzen, zwischen Minute 20 und Minute 30 zog Hypo kontinuierlich davon, lag bereits mit sieben Treffern voran. Ein Vorsprung der nach der Pause keineswegs schmolz, sondern sogar noch größer wurde. In Minute 41 führten die Gäste durch ein Tor von Johanna Schindler erstmals zweistellig (20:10). Danach zeichnete sich die junge steirische Torfrau Amelie Krug mit der ein oder anderen sehenswerten Parade aus. Bruck/Trofaiach ließ dadurch zumindest nicht weiter abreißen. Schlussendlich hieß es 28:17 für Hypo. Im Rückspiel am Samstag in der Südstadt (16 Uhr) sollte jedenfalls nichts mehr anbrennen.

Traumfinale steht (fast) nichts mehr im Wege

Auch das zweite Halbfinale zwischen Atzgersdorf und Stockerau scheint bereits nach der ersten Begegnung entschieden. Die Wienerinnen führten schon zur Pause mit 18:8. Am Ende gewannen sie sogar mit 34:18. Matchwinnerin für Atzgersdorf war ausnahmsweise nicht Nationalteamspielerin Johanna Reichert, sondern Lili Gschwentner mit 13 Treffern.