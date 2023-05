Hypo-Damen stehen vor dem Finaleinzug

Im ersten Halbfinalspiel der WHA MEISTERLIGA unterlagen die MGA Fivers am Freitag Serienmeister Hypo Niederösterreich in der Wiener Hollgasse mit 17:30 (8:11). Beide Halbfinalisten traten nicht in Bestbesetzung an. Bei den Wienerinnen fehlen schon länger die verletzten Larissa Bures und Katharina Bachmann. Beim Team aus Maria Enzersdorf musste Sarah Draguljic wegen einer Knieverletzung pausieren.

Hypo Niederösterreich stand offensiv in der Deckung und kam mit schnellen Kontern zum Torerfolg. Immer wieder zeichneten sich Gästetorfrau Petra Blazek - sowie anfangs ihr Gegenüber Adriana Medvedova - mit ihren Paraden aus. Mitte der ersten Halbzeit ging MAG Fivers-Werferin Tereza Chovancova nach einem Kopftreffer k.o. und musste längere Zeit pausieren. Dafür glänzte in Durchgang eins ihre Teamkollegin Santina Sabatnig im Angriff mit fünf Toren.

Hypo schaltet einen Gang hoch

Nach dem Seitenwechsel drückte die Truppe aus der Südstadt aufs Tempo und baute den Vorsprung sukzessive aus. Zu stark war in dieser Phase die Übermacht des Rekordmeisters, der die erste Halbfinalpartie klar zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

„In der ersten Halbzeit sind wir gut in der Abwehr gestanden. Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel haben wir schlecht gespielt und den Anschluss verpasst. Am Ende sind wir an der starken Torfrau Petra Blazek gescheitert. Trotz der hohen Niederlage werden wir nächste Woche in der Südstadt noch einmal alles geben“, kündigte MGA Fivers-Cheftrainer Arnes Cebic an.

„Die MGA Fivers waren sehr motiviert und konzentriert. In Durchgang eins sind wir nicht leicht zu Torchancen gekommen. Danach haben wir im Angriff schneller und geduldiger gespielt. Am Ende war es ein harter Arbeitssieg“, sagte Hypo-Coach Ferenc Kovacs. Das Rückspiel folgt am Donnerstag, 18. Mai (20.20 Uhr) in der Südstadt.