Hypo gewinnt in Atzgersdorf

Die zwei Finalisten der abgelaufenen Saison waren auch bisher das Maß aller Dinge - nur ein Unentschieden leisteten sich die Atzgersdorferinnen in ihren ersten acht Spielen, die Niederösterreicherinnen blieben in neun Spielen ohne Punktverlust. Am Wochenende trafen die Rivalen zum ersten Mal in dieser WHA-Saison aufeinander.

Der Rekordmeister musste zwar im gesamten Spiel keinen Rückstand hinnehmen, konnte sich gegen eine Atzgersdorfer Mannschaft, die viel körperliche Präsenz zeigte, aber nie wirklich absetzen. „Es war das erwartet schwere Spiel von zwei gleichstarken Mannschaften. Sie sind größer, wir sind dafür die schnellere Mannschaft. Da entscheidet dann auch das Glück“, räumte Hypo-Trainer Ferenc Kovacs ein, dass das Pendel in der Schlussphase auch in die andere Richtung hätte schwingen können. Sieben Minuten vor Schluss stand nämlich ein 23:23 auf dem Scoreboard. „Dann haben wir einen 7-Meter gehalten, das war wohl der Knackpunkt“, so Kovacs über den 26:24-Sieg.