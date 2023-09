Nach Heimsieg gegen den UHC Tulln: Hypo NÖ lässt nichts anbrennen

Der frischgebackene Supercupsieger Hypo Niederösterreich feierte einen klaren Heimsieg über den UHC Gartenstadt Tulln. Von Anfang an hatte Hypo NÖ das Spiel dominiert und ist somit der Favoritenrolle gerecht geworden. „Für das erste Spiel der Saison war es eine sehr akzeptable Leistung, jedoch gilt es gerade im Hinblick auf den Europacup die Fehler zu minimieren und in der Abwehr kompakter zu stehen“, kommentierte Patricia Kovacs von Hypo NÖ, die selbst drei Treffer erzielte. Ines Rein Lorenzale war mit fünf Toren die beste Werferin der Südstädterinnen. Nora Leitner, Mirela Dedic, Johanna Bauer und Patricia Tomic-Kesina waren jeweils mit vier Treffern erfolgreich.

Am Sonntag kommt es dann in der Wiener Hans-Lackner-Halle zum großen Schlager. Da trifft Hypo um 15 Uhr auf Atzgersdorf, die in der vergangenen Saison ja zu den schärfsten Rivalinnen von Hypo zählten.