Hypo mit zwei Siegen im Ländle

Bei Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren hatte der noch ungeschlagene Tabellenführer Hypo Niederösterreich lange ordentlich zu kämpfen. Die Messestädterinnen hielten die Partie bis Mitte der ersten Halbzeit offen, lagen zur Pause nur mit 11:13 zurück. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Rekordmeister die Schlagzahl, kam immer wieder mit schnellen Kontertoren zum Erfolg. Hypo Niederösterreich entführte mit dem 30:19 erwartungsgemäß beide Punkte aus dem Ländle. Julia Marksteiner (7 Tore) bzw. Johanna Schindler (8 Tore) waren die erfolgreichsten Werferinnen in der Messehalle.

„Leider hat uns die griechische Nationalspielerin Agni Zygoura in dieser Woche überraschend Richtung Ausland verlassen. Merel De Jong ist verletzt. Trotzdem konnten wir den Rekordmeister in der ersten Halbzeit ärgern. Wir haben uns 40 Minuten so teuer wie möglich verkauft, darauf können wir aufbauen“, sagte Dornbirn-Cheftrainer Zoran Obradovic.

Geduldsprobe auch in Feldkirch

Am Tag danach doppelte Hypo gegen Feldkirch nach. In einem vorgezogenen Spiel im Grunddurchgang der WHA Meisterliga trennten sich am Sonntag HC Sparkasse BW Feldkirch und Hypo Niederösterreich mit 19:30 (11:13). Beide Teams traten nicht in Bestbesetzung an. Bei den Gastgeberinnen werden Beate Scheffknecht, Lidiya Kovacheva und Monika Haller in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Beim Serienmeister machten aus Studiengründen Johanna Failmayer, Nina Neidhart und Nora Leitner die Reise zu den zwei Spielen im Ländle nicht mit.

Wie schon am Vortag in Dornbirn tat sich der Serienmeister in der ersten Halbzeit schwer. Nach dem Seitenwechsel machte Hypo Niederösterreich schnell alles klar und gewann am Wochenende beide Auswärtspartien mit dem jeweils exakt gleichen Ergebnis. Wie schon am Samstag in Dornbirn war Hypo-Spielmacherin Johanna Schindler mit acht Toren auch am Sonntag die erfolgreichste Werferin in der Feldkircher Reichenfeldhalle. „Wir konnten gegen den Rekordmeister trotz des anstrengenden Spiels am Vortag gegen Tulln gut 40 Minuten mithalten. Wir haben den Gegner in Angriff und Abwehr vor Herausforderungen stellen können. Am Ende ging uns leider etwas die Kraft aus“, so Feldkirch-Linkshänderin Lara Hanslik.