Nicht nur die Großen freuen sich auf den Handball-Start, auch die Kleinen wollen das Harz wieder zwischen den Fingern spüren. Bei Hypo gab es für den Nachwuchs während der Pandemie die ein oder andere Abstandseinheit. Im August beginnt die Vorbereitung.

Hypo ist gerade dabei, im Nachwuchs neue Wege zu gehen. Die Zeiten, in denen das benachbarte Bundesleistungszentrum in den oberen Jahrgängen die Talente lieferte, sind nämlich vorbei: „Vor ein paar Jahren war das anders. Gerade, wenn es Wienerinnen sind, ist es auch nicht gesagt, dass sie bei uns spielen, wenn sie im Bundesleistungszentrum sind. Es ist kein Selbstläufer mehr“, kommentiert Hypo-Obmann Gerhard Haidvogel. Weshalb nun ein Scoutingsystem umgesetzt wird. „In den jüngeren Jahrgängen haben wir noch sehr viele Mädchen, die U18 war zuletzt recht dünn besetzt“, umreißt Haidvogel. Dennoch möchte Hypo in jedem Jahrgang vorne mitmischen: „Wenngleich es unrealistisch ist, dass wir in jedem Jahrgang Titel holen.“