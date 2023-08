Hypo Niederösterreich gewinnt Supercup gegen Dauerrivalen Atzgersdorf

Der Kampf um den ersten Titel der Saison ist entschieden. Hypo NÖ krönt sich erneut zum Supercupsieger und hat somit einen von drei angepeilten Titeln im Sack. Der ewige Rivale, 7Drops WAT Atzgersdorf, hat Hypo gerade in der Anfangsphase gefordert, jedoch hatte Hypo mit der breiteren Bank am Ende den längeren Atem. Das erstes Tor durch Nina Neidhardt eröffnete den Supercup und auf der Seite von Atzgersdorf war es Luca Tesche die sofort auf 1:1 stellte. In den ersten Minuten merkte man, durch Fehlwürfe und technische Fehler, die Nervosität auf beiden Seiten und die neuformierte Hypo-Truppezeigte einige Abstimmungsschwierigkeiten. In dieser Phase war es jedoch Nationaltorhüterin Petra Blazek, die mit einigen Paraden ihr Team in Front hielt.

Nach 15 Minuten konnte sich Hypo das erste Mal mit einer Fünf-Tore-Führung (9:4) absetzen und bis zur Halbzeit diese auf 16:9 ausbauen. Danijel Miloradovic versuchte mit sieben gegen sechs zu Beginn der zweiten Hälfte Hypo vor neue Herausforderungen zu stellen, jedoch ohne großen Effekt. Bereits in der 35. Minute setzte sich Hypo mit 21:10 ab. Die Atzgersdorferinnen kämpften mutig weiter, konnten aber den Rückstand nicht mehr aufholen oder verkürzen. Am Ende wurde Hypo der Favoritenrolle gerecht und holte verdient mit 33:19 den Supercup.

Die WHA-Meisterliga beginnt bereits am Wochenende. Der alte und neue Supercupsieger trifft da im NÖ-Derby auf Tulln.