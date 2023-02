Hypo Niederösterreich spaziert ins Cup-Halbfinale

Werbung

Titelverteidiger Hypo NÖ ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Ein 3:0-Lauf direkt nach Anwurf sorgte für einen ersten kleinen Polster. Die MGA Fivers, die 2017 Hypo NÖ erstmals in diesem Bewerb entthronten, hielten den Abstand in Grenzen, kamen sogar auf ein Tor heran. Kurz vor der Pause setzte sich Hypo NÖ auf 16:11 ab und machte nach Seitenwechsel den Sack zu. In der 43. Minute führte man erstmals mit sieben Toren, baute diesen Abstand noch bis auf neun Tore aus und setzte sich schließlich 27:18 durch. Nationalteamspielerin Johanna Schindler ragte bei Hypo NÖ mit sechs Toren heraus.