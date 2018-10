In der Meisterschaft könnte es für die Truppe von Ferenc Kovacs nicht besser laufen: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von plus 92, steht man souverän an der Spitze der heimischen WHA-Liga. Erst vergangenen Sonntag konnte man die Konkurrentinnen aus Wr. Neustadt auswärts mit 36:21 deklassieren, ganz zur Freude von Ferenc Kovacs.

Spanischer Vize lädt zur Revanche

„Dieser Sieg war enorm wichtig für unsere Mannschaft, zusätzlich konnten wir bereits einige taktische Sachen ausprobieren“, so Kovacs, der anmerkt, dass das Hauptaugenmerk momentan auf die wichtige Europacup-Begegnung am kommenden Samstag liegt: „Im EHF Cup wartet eine sehr starke spanische Mannschaft. Seit letzter Woche bereiten wir uns intensiv auf das Spiel vor.“

Mit Mecalia Atletico Guardes wartet in Runde zwei kein Unbekannter auf die Kovacs-Truppe: Erst vergangene Saison traf man im Champions League-Qualifikationsturnier auf den spanischen Vize-Meister, das man nach einem dramatischen Sieben-Meter-Schießen für sich entscheiden konnte. „Das Shoot-out vergangenes Jahr ist uns in Erinnerung geblieben. Hier wollen wir weiter anknüpfen“, erinnert sich Mirela Dedic noch gut an die Begegnung, während Ferenc Kovacs zur Vorsicht mahnt: „Guardes führt aktuell die Tabelle der spanischen Liga. Im Gegensatz zum Vorjahr haben sie sich verstärkt. Wir haben aktuell ein sehr junges Team, das über sehr wenig internationale Erfahrung verfügt.“