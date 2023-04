Hypo NÖ: Keine Schwäche vor Cup-Finale

Werbung

Der ungeschlagene Tabellenführer Hypo Niederösterreich gab sich gegen die BT Füchse keine Blöße. Coach Ferenc Kovacs schonte seine Nationalspielerinnen Petra Blazek, Johanna Schindler, Nina Neidhart und Claudia Wess. Verletzungsbedingt fehlten bei den Obersteirerinnen Jana Novakovic, Leonie Rinner und Eva Zikeli. Der Tabellenerste aus der Südstadt kam immer wieder mit schnellen Gegenstößen zum Torerfolg und lag Mitte der ersten Halbzeit mit 9:3 vorne. Die Gäste gaben in den ersten 30 Minuten 22 Torwürfe ab, von denen landeten aber nur vier im Tor. Auch nach dem Seitenwechsel (14:4) hielten Nora Leitner und Johanna Failmayer – mit je sechs Treffern die besten Werferinnen – das Tempo im Hypo-Spiel hoch. Am Ende landete der Rekordmeister einen 27:15-Erfolg.

„Im Angriff haben wir einige Fehler zu viel gemacht. Aber jetzt fokussieren wir uns auf das Cupfinale am Samstag gegen Atzgersdorf“, so Hypo NÖ-Cheftrainer Kovacs. Um 16 Uhr hat der Titelverteidiger gegen den Wiener Dauerrivalen in der Südstadt Heimvorteil.