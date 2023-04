Hypo sichert sich Platz eins im Grunddurchgang

Werbung

Im Grunddurchgang der WHA-Meisterliga steht nach der 19. von 22 Runden nicht nur Hypo Niederösterreich als Gewinner fest, sondern mit Ferlach, Atzgersdorf und den Fivers die weiteren Halbfinalteilnehmer. Drei Runden vor Schluss führt Hypo Niederösterreich mit dem Maximum von 38 Punkten die Tabelle an. Dahinter folgen knapp hintereinander Ferlach (31), Atzgersdorf und die Fivers mit je 30 Zählern.

Hypo schießt Fivers aus der Halle

Im Schlagerspiel der 19. Runde legte Tabellenführer Hypo Niederösterreich gegen die bis dahin zweitplatzierten MGA Fivers in der Südstadt einen Blitzstart hin, führte nach sieben Minuten mit 8:2. In der Folge verkürzten die Wienerinnen den Rückstand auf drei Tore. Zur Halbzeitpause lag Hypo Niederösterreich bereits wieder mit 17:11 vorne. Nach dem Wiederanpfiff baute der Titelverteidiger den Vorsprung kontinuierlich aus. Schlussendlich heiß es 35:19. Die besten Werferinnen ihres Teams waren Claudia Wess mit sieben Toren bzw. Santina Sabatnig, die vier Mal traf.

Stimme zum Spiel

Hypo Niederösterreich-Cheftrainer Ferenc Kovacs: „Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit. Wir konnten seit Langem wieder einmal komplett antreten. So konnte ich in der letzten Viertelstunde auch unsere Nationalspielerinnen für den anstehenden Team-Lehrgang samt Länderspiel am nächsten Samstag gegen Spanien schonen.“