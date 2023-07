Hypo startet im Europacup gegen Schwedinnen

Es war eine regelrechte Marathon-Auslosung, die die Europäische Handball Föderation (EHF) Dienstagvormittag in ihrem Head Quarter in Wien absolvierte. Vier Europacup-Bewerbe, zum Teil pro Bewerb zwei Runden, wurden ausgelost. Für die heimischen Vertreter aus der WHA- und HLA MEISTERLIGA, sowie einen Großteil der ÖHB-Legionär:innen steht damit der Fahrplan auf internationaler Bühne fest.

Die beiden Starter in der Machineseeker EHF Champions League, Mykola Bilyk (THW Kiel/GER) und Sebastian Frimmel (Pick Szeged/HUN), waren von der Auslosung unberührt. Sie starten in Gruppe A am 13. September in die kommende Saison in der Königsklasse, treffen dabei auf Aalborg Handbold (DEN), Paris Saint-Germain (FRA), Kolstad Handball (NOR), Barlinek Industria Kielce (POL), HC Eurofarm Pelister (MKD), HC Zagreb (CRO) und gleich am 2. Spieltag am 20. September aufeinander.

Zwei Hürden bis zur Gruppenphase

Hypo NÖ nimmt als einziger heimischer Vertreter die EHF European League der Frauen in Angriff, startet in der 2. Qualirunde am 23./24. September gegen Önnereds HK (SWE) in die Mission Gruppenphase. Nimmt man diese erste Hürde geht es in Runde 3 gegen CSM Targu Jiu aus Rumänien. Für Runde 3 gesetzt sind die Legionärinnen Kristina Dramac mit Lokomotiva Zagreb (CRO) und Fabienne Tomasini und Lorena Baljak mit dem LC Brühl (SUI), die im direkten Duell um den Einzug in die Gruppenphase spielen werden. Den Weg durch die Qualirunden ersparen sich der Thüringer HC (GER) mit Sonja Frey, Johanna Reichert und Josefine Huber, sowie Motherson Mosonmagyarovari KC (HUN) mit Ines Ivancok.

Als einziger rot-weiß-roter Vertreter bei den Männern, nimmt Lukas Herburger mit dem Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen den zweithöchsten Europacup-Bewerb bei den Männern ab der Gruppenphase in Angriff.

Im Women´s EHF European Cup, dem dritthöchsten Bewerb, steigen die WHA MEISTERLIGA-Vertreter 7DROPS WAT Atzgersdorf, SC witasek Ferlach und MGA Fivers in Runde 2 ein. Ferlach trifft dabei auf SL Benfica (POR), Atzgersdorf auf den SSV Brixen Südtirol (ITA) und die Fivers auf Madeira Andebol SAD (POR). Lea Kofler spielt mit BM Granollers (ESP) gegen Garadagh HC aus Aserbaidschan.

Für Bregenz Handball und den HC FIVERS WAT Margareten aus der HLA MEISTERLIGA startet das Europacup-Abenteuer am 9./10. September im Men´s EHF European Cup. für den Rekordmeister geht es nach Osten gegen Mistra (EST), für die FIVERS nach Westen gegen den HC Berchem (LUX). Beide Teams treten zunächst auswärts an, das Rückspiel steigt am 16./17. September. Nehmen die beiden Teams diese erste Hürde, trifft man in Runde 2 auf ein gesetztes Team - Bregenz auf VHC Sviesa (LTU) und die FIVERS auf HCB Karvina (CZE).

Der HC LINZ AG und der Förthof UHK Krems steigen in Runde 2 in den Bewerb ein. Die Linzer treffen dabei auf den AC PAOK (GRE), die Wachauer auf GRK Tikves (MKD).