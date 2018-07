„Es ist so weit. Wir haben uns geeinigt, dass Fery weitermacht“, so die ersten Worte von nunmehr Ex-Coach Martin Matuschkowitz nach seinem Rücktritt. Ein Schritt, der für alle Beteiligten bei Hypo allerdings nicht gerade überraschend kam: „Ich habe immer gesagt, dass es jemanden braucht, der mehr Zeit für das Ganze hat. Ich habe doch einen Job, der viel Zeit in Anspruch nimmt und war teilweise hin und her gerissen“, wies Matuschkowitz darauf hin, dass er diesen Schritt bereits früh an den Verein herangetragen hatte und somit genug Zeit für die Suche nach einem adäquaten Nachfolger blieb.

Besonders weit musste man sich bei dieser Suche allerdings nicht strecken, denn mit Ferenc Kovacs wird der bisherige Co-Trainer von Matuschkowitz das Ruder für die Südstädterinnen übernehmen.

Voller Fokus auf die Jugendarbeit

Der gebürtige Ungar ist bereits seit 1999 beim Verein und führte die zweite Mannschaft mehrmals zum Vize-Meistertitel hinter Prokops Champions League Truppe, als das Regulativ dies noch erlaubte.

„Ich kenne die Mannschaft und die Liga sehr gut. Seit April habe ich außerdem auch die höchste europäische Trainerlizenz und freue mich auf die Saison“, so Kovacs in einer ersten Stellungnahme.

Auf die Position des Co-Trainers wird mit Ala Matuschkowitz die Frau des ehemaligen Chefcoaches und momentane Trainerin der zweiten Mannschaft nachrücken.

„Die erste und zweite Mannschaft wird ab jetzt auch gemeinsam trainieren. Ziel wird es sein, so viele Eigenbauspielerinnen wie möglich gut auszubilden und in die erste Mannschaft hochzuziehen“, so Martin Matuschkowitz über eine weitere Änderung bei Hypo.

Das es jetzt vor allem um die jungen Spielerinnen und die Nachwuchsarbeit geht beteuerte auch Ferenc Kovacs, der neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer auch für die Hypo-Nachwuchsarbeit zuständig war: „Meisterschaft und Pokal zu holen ist das klare erste Ziel. Aber auch die Entwicklung der jungen Spielerinnen hat Priorität.“