Mit gerade einmal 19 Jahren in einer Liste mit Welthandballerin Alexandra do Nascimento: Nina Neidhart hat es geschafft. Journalisten und Vereinsvertreter der beiden höchsten Ligen haben sie zu „Österreichs Handballerin des Jahres“ gewählt.

„Ich bin selbst überrascht, dass ich mich so gut entwickelt habe. Es ist immer noch ein bisserl unrealistisch. Ich muss mich bei allen meinen Mitspielerinnen, Trainern und allen, die mich gewählt haben, danken“, meint Neidhart im NÖN-Interview, die gerade eben die Matura inmitten der Coronakrise absolvierte. „Die war nicht so einfach wie wir alle erwartet haben“, grinst das derzeit wohl größte Talent im rot-weiß-roten Damen-Handball.

Um hier Missverständnisse zu vermeiden, wird sie zukünftig aber sagen müssen, sie hat Abitur, denn Neidhart spielt in Zukunft für den Thüringer HC in der deutschen Bundesliga. Der Wechsel stand schon vor der Corona-Pandemie fest – die NÖN berichtete: „Natürlich wird es eine Umstellung. Jetzt wohne ich noch zu Hause, dort dann mit einer Freundin in einer Wohnung“, will Neidhart in Deutschland auch ein Studium der Sportwissenschaft starten.

Traurig über Abschied, Freude auf Neustart

Der Abschied aus der sportlichen Heimstätte Südstadt fällt Neidhart nicht leicht: „Die Coronakrise ist sehr plötzlich gekommen, jetzt habe ich mein letztes Spiel gemacht, ohne es zu wissen“, wird Neidhart eine „super-nette Mannschaft vermissen, aber wir machen eine Abschlussfeier, damit ich nicht so traurig bin“.

In Deutschland möchte sich Neidhart schnellst möglich auch sportlich integrieren. Das Niveau ist freilich höher, genauso das Zuschauerinteresse, wenn es Corona zulässt: „Ich hoffe sehr. Vor so vielen Zusehern zu spielen, ist atemberaubend. Ich freue mich schon sehr drauf.“