Österreichs Damen verpassen WM haarscharf

Nicht nur das Unentschieden aus dem Hinspiel ließ zwangsläufig Erinnerungen an die erfolgreiche WM-Quali von vor zwei Jahren aufkommen, als Österreichs Damen Polen nach dem 29:29 in der Südstadt auswärts mit 29:26 in die Knie zwang, auch der Spielverlauf gegen Spanien gestaltete sich nicht unähnlich: In der sechsten Minute sorgte Ines Ivancok für die erstmalige rot-weiß-rote Führung im Spiel. Die Führung sollte bis zur Pause, zu der die Gäste 12:11 führtne noch das ein ums andere Mal wechseln. Überragend dabei die Deckung der Österreicherinnen in der kaum Lücken zu finden waren.

Nach Seitenwechsel zogen die Österreicherinnen rund um die Mödlingerin Katarina Pandza auf 14:11 davon, leisteten sich dann jedoch ausgerechnet in einer Überzahlsituation Fehler, verlor diese mit 0:3 und sah sich in weiterer Folge 17:19 in Rückstand. Bis zum Schluss gestaltete man das Spiel offen, glaubte auch bei 21:25 für Spanien noch an die Sensation, doch es sollte am Ende knapp nicht reichen. Die Spanierinnen gewannen schlussendlich mit 26:24.

Stimme zum Spiel

Teamchef Herbert Müller: „Wir haben Spanien an den Rand einer Niederlage gebracht. Ich bin stolz, wie das Team gefightet hat und an die Chance geglaubt hat. Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber man muss auch erst einmal gegen einen Topgegner in die Situation kommen, enttäuscht zu sein. Am Ende haben Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entschieden. Es war ein unfassbar tolles Handballspiel und ich denke, ganz Österreich kann stolz auf diese Mannschaft sein.“

Statistik

Spanien - Österreich 26:24 (11:12).

Österreich: Katarina Pandza (5 Tore), Sonja Frey (4), Patricia Kovacs (4), Johanna Reichert (3), Stefanie Kaiser (3), Nina Neidhart (3), Ines Ivancok (2), Johanna Schindler, Claudia Wess, Kristina Dramac, Lilli Gschwentner, Marlena Rink-Kampelmühler, Santina Sabatnig, Ana Pandza, Petra Blazek, Lena Ivancok