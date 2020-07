Ab sofort darf es wieder richtig zur Sache gehen. Bei diversen Sportausübungen ist Körperkontakt wieder erlaubt. Bei den Handballerinnen von Hypo NÖ und Perchtoldsdorf widersteht man der Verlockung aber, es wird am eigentlich Vorbereitungsplan festgehalten.

„Die Mädels sind quasi weiter im Homeoffice. Für ein Training mit ein bisserl Ballschupfen haben wir sie jetzt nicht zusammen gezogen“, schildert Hypo-Obmann Gerhard Haidvogel.

„Aber wir werden nicht übermotiviert Verletzungen riskieren, schicken niemanden ins Verderben.“ Philipp Wagner, Sportchef der Perchtoldsdorf Devils

Am 20. Juli beginnt die reguläre Vorbereitung auf die Saison, wenngleich noch nicht geklärt ist, wann diese beginnen wird.

Option eins: Mitte September, Option zwei: Mitte Oktober. Das hängt davon ab, ob die U18-WM in Kroatien im September stattfinden kann.

Die Perchtoldsdorf Devils werden es auch von dieser Entscheidung abhängig machen, wann sie mit der Vorbereitung beginnen: „Entweder Anfang oder Mitte August – eigentlich haben wir gesagt, sechs Wochen, sonst sind es halt acht“, bleibt Perchtoldsdorfs Sportchef Philipp Wagner derweil noch entspannt.

Ein Kontakttraining Anfang Juli war bei den Devils ebenfalls kein Thema: „Das hätte überhaupt keinen Sinn. Wir hatten zwar schon die ein oder andere Einheit in der Halle, aber wir werden nicht übermotiviert und ohne Vorbereitung Verletzungen riskieren. Wir schicken niemanden ins Verderben“, wäre für Wagner das Risiko aktuell noch zu groß gewesen.

In Sachen Kaderplanung kann der Sportliche Leiter die Rückkehr von Viktoria Haunold (zuletzt Wiener Neustadt) verkünden. „Es gibt Vereine, bei den sich schon recht viel verändert. Dieses Jahr ist definitiv mehr Bewegung am Markt“, wird es nicht nur für Wagner spannend zu sehen, wie die Konkurrenten im Herbst personell auftreten. Bei den Landesliga-Herren wird Wagner in der kommenden Saison den Trainer machen.

Bei Hypo gibt es nach den Abgängen von Nina Neidhart und Beatrix Elö noch eine Spielerin, die leihweise wechselt. Mirela Topic wird für die MGA Fivers spielen. „Dort wird sie die Spielzeit bekommen und hoffentlich wieder auf das Niveau kommen, das sie vor ihren vielen Verletzungen hatte“, so Haidvogel.