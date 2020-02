Nach der Herren-Europameisterschaft im eigenen Land kehrt schön langsam wieder Normalität in den heimischen Ligen ein. Während Hypo bereits vergangene Woche einen gelungenen Start in die Rückrunde hinlegen konnte (35:21-Erfolg in Graz), konnten die Perchtoldsdorferinnen dieses Wochenende nachlegen.

Gegen das Tabellen-Schlusslicht aus Trofaiach gelang ein ungefährdeter 31:21-Erfolg. "Wir haben das Spiel eigentlich von der ersten Minute an unter Kontrolle gehabt. Haben in der zweiten Hälfte dann sogar einen 10:1-Lauf hingelegt", kommentierte Perchtoldsdorfs sportlicher Leiter Philipp Wagner die klare Angelegenheit.

Kommende Woche wartet mit einem weiteren Nachzügler (Eggenburg) die nächste Pflichtaufgabe für die Damen von Martina Umreich. "Das ist sicher kein Punktelieferant. Da gilt es voll konzentriert zu bleiben", mahnt Wagner aber zu Vorsicht.