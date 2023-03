Perchtoldsdorf mit Sieg in die Play-offs

Werbung

Die Handballerinnen von ZumGlück Perchtoldsdorf Devils sichern sich mit einem knappen 29:28 (19:13)-Heimerfolg im letzten Nachtragsspiel im Grunddurchgang der WHA Challenge gegen Verfolger DHC WAT Fünfhaus den zweiten Endplatz. Die Niederösterreicherinnen führten bereits mit sechs Treffern, ehe die Gäste aus Wien zehn Minuten vor Schluss zum 24:24 ausglichen. Im Finish behielten die Perchtoldsdorferinnen rund um Topscorerin Laura Mara (5 Tore) die Nerven und siegten doch noch.

In sechs Spielen entscheidet sich der Aufstieg

Am Samstag beginnt bereits das Meister-Play-off. Union St. Pölten Frauen führt mit 12 Bonuspunkten die Tabelle vor Perchtoldsdorf (11), Fünfhaus (9) und UHC Eggenburg (8) an. In der Abstiegsrunde, die ebenfalls am Wochenende startet, führt der SK Keplinger-Traun (7 Bonuspunkte) vor GKL Krems-Langenlois (5), UHC Graz (4) und UHC Wein4tler Netzwerk Hollabrunn (2).

In beiden Bewerben wird eine Hin- und Rückrunde ausgetragen. Der Sieger des WHA Challenge-Meister Play-offs qualifiziert sich für die WHA Meisterliga. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde steigt in den Landesverband ab.