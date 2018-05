Den großen Traum, den Titel in der Bundesliga, konnten sich die Devils-Damen mit überzeugenden Leistungen diese Saison selbst erfüllen. Ein anderer Traum hieß schon vor der Saison: Aufstieg in die WHA (Women Handball Austria).

Ob die Devils auch diesen Traum zur Wirklichkeit werden lassen würden, galt lange Zeit als unklar. So braucht es um in Österreichs höchster Spielklasse, der WHA, anzutreten eine U18, welche in Perchtoldsdorf nicht vorhanden ist. „Aber auch was das Spielerische betrifft, wird man es in den ersten Jahren nicht leicht haben“, mahnte Perchtoldsdorf Trainerin Claudia Schuh zur Vorsicht.

Devils müssen U18 aus Boden stampfen

Verwiesen wurde für die Entscheidung auf eine Vereinssitzung in der aller Funktionäre, Trainerinnen und Spielerinnen gemeinsam diesen schweren Schritt besprechen wollten.

Nun ist eben diese über die Bühne gegangen – mit einem klaren Ergebnis: „Der gesamte Verein ist sich eigentlich einig, dass wir diesen Schritt wagen wollen“, so Claudia Schuh.

An der Lösung des U18 Problems arbeitet Jugendleiter Philipp Wagner auf Hochtouren. „Wir sind in Gesprächen mit einigen Vereinen aus der Region und haben schon gute Ergebnisse erzielt. Wir hoffen, bereits dieses Wochenende alles zu fixieren“, gibt sich Wagner optimistisch, dass noch eine Lösung vor der Deadline am 1. Juni zustande kommen wird.