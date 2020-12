Während Lokalrivale Wiener Neudorf freiwillig auf eine Teilnahme in der Bundesliga-Hallensaison verzichtet und sich schon jetzt akribisch auf die Feldmeisterschaft vorbereitet, stellt sich die HG Mödling der Herausforderung Halle.

Voraussetzung dafür ist die Anwendung eines Spitzensportkonzepts unter ärztlicher Begleitung. Dies ist aber ohnehin Vorgabe, um ein aktuell Mannschaftstrainings durchführen zu können, also packte man bei der HG die Chance beim Schopf. „Nach guten Leistungen in der Halle im Vorjahr wollten wir hier auch gleich die Möglichkeit zur Teilnahme an der Bundesliga-Meisterschaft ergreifen“, heißt es von Vereinsseite. Neben der Corona-Situation wird Mödling das Training aber auch aufgrund eines anderen Umstands erschwert. Die Sporthalle Mödling ist aufgrund von Problemen bei der Dachkonstruktion auf ungewisse Zeit gesperrt. Deshalb wird vorerst in die Südstadt beziehungsweise nach Guntramsdorf ausgewichen. Die Saison startet am 9. Jänner.