Das Jahr 2020 geht in vielen Sportarten als „Abbruchsaison“ in die Geschichte ein. Historisch ist im Hockeysport auch die Saison 1996, zumindest aus Wiener Neudorfer Sicht. Denn das junge Team durchbrach vor 24 Jahren die Vormachtstellung der Vereine aus der Bundeshauptstadt. Es war der erste Titel für eine Mannschaft aus Niederösterreich. Erstmals in der damals 83-jährigen Geschichte des Hockey-Verbands kam der Meister nicht aus der Hauptstadt.

Am Feld wohlgemerkt, denn in der Halle sorgten die Bezirksvereine schon in den Jahren zuvor für einen Machtwechsel. 1993 holten die Wiener Neudorferinnen die erste Meisterschaft im Hallenhockey. In den drei Jahren danach hatten immer die Bezirksrivalinnen der HG Mödling die Nase vorne.

Ab 1997 begann dann das goldene Jahrzehnt des Wiener Neudorfer Damen-Hockeys, denn bis 2006 (dem letzten Meistertitel in der Halle) holten die Niederösterreicherinnen 15 von 20 möglichen nationalen Titeln.

Bronze bei Europacup in Schottland geholt

Mit insgesamt 17 Titel (acht am Feld und neun in der Halle) ist Wiener Neudorf der vierterfolgreichste Verein Österreichs. Neben Mödling und Wiener Neudorf konnte bis heute nur HC Wels einen Titel als Bundesländer-Mannschaft holen. Doch das Jahr 1996 markierte nicht nur den Start einer großen Ära auf nationaler Ebene, sondern die Wiener Neudorfer Damen machten auch international auf sich aufmerksam. Beim Europacup im schottischen Dundee kletterten die Damen von Coach Christian Bauer als Dritte auf das Stockerl. Damit war nicht zu rechnen, zahlten die Neudorferinnen bei den ersten beiden Teilnahmen als Siebenter und Achter noch einiges an Lehrgeld.

Zu Ostern 1996 war das anders: Nach einer klaren Auftaktniederlage gegen die übermächtigen Russinnen aus Viazniki gab es Siege gegen die Cupsieger aus Belgien und Litauen. Im kleinen Finale behielten die Österreicherinnen gegen den walisischen Vertreter Newton Ladies im Penaltyschießen die Oberhand.

Von den damaligen Erfolgsdamen ist heute nur mehr Ulrike Wilfinger als Spielerin in Wiener Neudorf aktiv. Das Hockey-Gen haben aber einige Spielerinnen weiter vererbt. So trägt die heute 18-jährige Adrianna Füllenhals die Rückennummer acht, genauso wie ihre Mutter Jeanette Füllenhals, vormals Liegle, in der Meistersaison vor 24 Jahren.