Bangen um Teamstürmerin

Den Auftakt in die Frühjahrsmeisterschaft der Hockey-Bundesliga haben die Damen aus Wiener Neudorf in den Sand gesetzt. Bei Tabellenführer WAC gab es eine 0:3-Niederlage. Ein Ergebnis, das aber bereits am kommenden Sonntag ausgebessert werden muss, denn da kommt Schlusslicht HC Wien nach Wiener Neudorf. „Und da sind drei Punkte dann Pflicht“, stellte Neudorf-Trainer Christian Sedy klar.

Beim WAC musste Wiener Neudorf auf Teamstürmerin Marianne Pultar verzichten. Ob sie gegen den HC Wien auflaufen kann, ist noch offen.

Während die Damen beim WAC nicht punkten konnten, gab es für die Herren des HC Wiener Neudorf mit 4:0 den erhofften Auswärtssieg bei Schwarz/Rot Wien. Erfreulich, dass man auch zu Beginn der Frühjahrs-Saison einen „Zu-Null-Sieg“ gab, ärgerlich, dass man aber viele – gut herausgespielte – Torchancen vergab. Dafür steht jetzt fest, dass die Neudorfer Herren im Cup-Semifinale (21.5.) auf den WAC treffen werden. Ein Spiel, auf das man sich bei den Neudorfer Jungs schon freut, immerhin kommt damit wieder ein heimisches Spitzenteam nach Wiener Neudorf. Auch wenn es wohl kaum Chancen auf das Endspiel gibt – die Vorfreude ist schon groß.