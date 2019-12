Die Teilnahme der HC Wiener Neudorf-Damen am Bundesliga Final Four ist so gut wie fix. Mit einem 4:0-Pflichtsieg über Schlusslicht HC Wien wurde ein Top-Vier-Platz vorerst abgesichert. Die Truppe von Trainer Christian Sedy liegt aktuell mit elf Zählern auf Platz drei, einen Punkt vor dem AHTC Wien und vier Punkte vor dem Post SV (5.)

Am Freitag gastiert Post in Wr. Neudorf, wo es zum Brüder-Duell Christian gegen Florian (Trainer Post, Anm.) kommt – und für den HC geht es vor allem um Platz drei. Denn unabhängig vom Final Four-Turnier wird die Vorrunde für die Vergabe der Bronzemedaille herangezogen. „Wir hoffen, dass wir den Vorsprung auf den AHTC bis zum direkten Duell im Jänner halten können“, erklärt Sedy, „wenn wir vor dem Halbfinale Bronze absichern könnten, wäre das ein toller Erfolg und würde uns noch mehr Selbstvertrauen für das Final Four geben.“

Ein Erfolgserlebnis feierten auch die Damen der HG Mödling, die sich beim Lokalderby in der B-Liga gegen Wiener Neudorfs „Zweite“ klar mit 5:0 durchsetzen konnten.

Weniger gut läuft es für die Mödlinger Herren: Es setzte jeweils eine 3:6-Niederlage gegen den HC Wels sowie gegen Linz/Traun. In der Tabelle der B-Liga liegt Mödling auf dem vorletzten Platz.