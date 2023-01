Bundesliga: HC Wiener Neudorf brennt auf heiße Phase

Werbung

Es ist das Wochenende der Entscheidung für die Damen des HC Wiener Neudorf. In der Doppelrunde gegen Arminen und Post geht es um die Teilnahme am Finalturnier. Während der AHTC und der WAC ihr Final-Four-Ticket fix haben, werden die restlichen zwei Plätze zwischen Wr. Neudorf, Arminen und Post ausgespielt.

Aus Neudorfer Sicht stimmt zuversichtlich, dass man es in der eigenen Hand hat und die Formkurve speziell bei Standards zuletzt klar nach oben zeigte. „Wir haben jetzt mehrere Spielerinnen, die bei Strafecken erfolgreich sein können, sind schwerer auszurechnen“, ist Trainer Christian Sedy überzeugt. Ziel der Wiener Neudorferinnen bleibt weiterhin der Gewinn einer Medaille. „Das hätten sich die Mädels auch verdient, wir hatten oft auch kein Spielglück“, meint Sedy. Fährt Neudorf im „Doppel“ die nötigen Punkte ein, geht es schon am 26. Jänner mit dem Halbfinale weiter. Das Finale steigt am 28. Jänner.