Für Wr. Neudorf zählt nur das Final Four

Kommendes Wochenende nimmt die Hockey-Meisterschaft wieder ihren Betrieb auf. Für die Mödlinger Bezirksvereine sind die Zielsetzungen im Prinzip klar definiert.

„Das Final Four muss erreicht werden, da gibt es nichts zu diskutieren, wir müssen uns endlich für den Aufwand belohnen“, gibt es für Neudof-Coach Christian Sedy kein Wenn und Aber. Die Blau-Gelben starten von Platz drei aus, sind punktegleich mit dem zweitplatzierten AHTC – dieser ist auch am Sonntag auswärts auch der erste Gegner in der Bundesliga A. Sedy kennt das Rezept: „Wir müssen defensiv gut stehen und die Eigenfehler möglichst minimal halten.“

Bei Wiener Neudorfs Herren ist indes ebenfalls ein Platz unter den besten vier Teams möglich und das Ziel. Zum Auftakt empfängt der HC Wiener Neudorf in der C-Liga den HTC Wien. Ein Sieg würde der Möglichkeit eines Aufstiegs dementsprechend Auftrieb verleihen.

Auch in Mödling orientiert man sich nach oben, zumindest bei den Damen der Hockeygemeinschaft. Diese liegen nach dem Herbst auf Rang zwei und damit auf einem der Plätze, die für ein Aufstiegsspiel qualifizieren. Für Mödling geht es in der B-Liga erst am 30. April gegen Prater los. Unterdessen kämpfen die Mödlinger Herren in der B-Liga gegen den Abstieg und sind im ersten Spiel bei Westend gefordert.