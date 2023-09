Große Hoffnung, große Ziele

Am kommenden Wochenende beginnt für die Hockey-Teams aus Wiener Neudorf die Herbstmeisterschaft. Und das am Sonntag gleich mit einem Doppel auf eigener Anlage. Die Ziele vor dieser Meisterschaft sind klar definiert, die Hoffnungen groß. Werden sie auch erfüllt?

Für Damen-Trainer Christian Sedy ist klar: „Das Ziel kann nur Halbfinale heißen. Und natürlich träumen wir davon, auch einmal das Endspiel zu erreichen.“ Sedy weiß aber auch: „Davor heißt es hart und seriös zu arbeiten, denn Selbstläufer wird das keiner.“ Die Vorbereitung war nicht wie gewünscht, die vielen Teameinsätze haben dazu geführt, dass einige Spielerinnen nicht die nötige Regenerationszeit hatten.

Positiv dafür, dass Kathi Hefter nach einem Jahr Zwangspause – nach einem Kreuzbandriss – wieder dabei ist. Sedy vorsichtig: „Wir müssen erst abwarten, wie weit sie wirklich ist. Wenn sie völlig fit ist, dann hilft uns das jedenfalls sehr.“ Am Sonntag (18 Uhr) wartet als erster Gegner mit Post ein sehr kampfstarkes Team. Spiele gegen die Hernalserinnen waren immer umkämpft. Neu ist aber, dass es zu keinem Bruderduell auf der Trainerbank kommen wird, weil Florian Sedy nicht mehr die Post-Damen betreut.

Die Wiener Neudorfer Herren betreten am Sonntag (16 Uhr) Neuland, haben nach dem Aufstieg das erste Spiel in der 2. Bundesliga. Und mit HC Wien kommt gleich ein Titelanwärter. Also ein echter Härtetest, auf den man sich mit Testspielen gegen Westend (0:1) und HG Mödling (2:0) vorbereitet hat. Neu nicht nur die Spielklasse sondern mit Gabriel Guschlbauer (kommt von der HGM) und Ben Kozari (der Torjäger kommt nach einem Jahr Pause zurück) auch zwei Spieler. Für Hockey-Experten Cedric d'Souza hat „diese Mannschaft absolut das Potenzial die Klasse zu halten. Dieses Team hat Perspektive“.

Für die Teams der HG Mödling (sowohl Damen als auch Herren spielen jeweils in der 2.Bundesliga) beginnt die Meisterschaft erst eine Woche später. Auch in Mödling hofft man in der Punktejagd ein Wörtchen mitsprechen zu können.