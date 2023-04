HC Wiener Neudorf plant den nächsten Coup

Werbung

Mit dem Cup-Spiel am 1. April beginnt für die Bundesliga-Damen des HC Wiener Neudorf wieder die Freiluftsaison. Danach geht es in der Meisterschaft weiter, wo Wiener Neudorf auf einem Halbfinal-Platz liegt, von Platz drei aus startet.

Das Cup-Spiel gegen den AHTC wird für die Wiener Neudorferinnen gleich eine „echte Standortbestimmung“, wie Trainer Christian Sedy erklärt. Allerdings kommt diese auch ein wenig zu früh, denn mit der Meisterschaft – auf welche das ganze Trainings-Aufbauprogramm ausgerichtet ist – geht es erst rund drei Wochen später wieder los. „Wir wollen auch im Cup erfolgreich sein, aber die Meisterschaft hat absolute Priorität“, macht Sedy klar.

Wr. Neudorf „verleiht“ seinen Platz

Der Wr. Neudorfer Meistertrainer sieht sein Team trotz der guten Ausgangslage gefordert: „Das wird kein Selbstläufer. Wir müssen in jedes Spiel gehen, als wäre es ein Endspiel.“ Während die Finalteilnehmer noch nicht feststehen, ist der Austragungsort bereits fix: Die Bundesliga-Finalspiele werden am 17. und 18. Juni in Wr. Neudorf über die Bühne gehen. Und schon jetzt kann Wr. Neudorf laufend Gäste auf seiner Anlage begrüßen. Weil der Platz des SV Arminen aktuell wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht, tragen die Bundesliga-Herren der Wiener ihre Heimspiele im Frühjahr in Wr. Neudorf aus. So gibt es bereits am 1. April das Herren-Spitzenspiel Arminen gegen HC Wien in Wr. Neudorf (12 Uhr) zu sehen.