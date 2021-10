Mit einer 1:2-Niederlage gegen letztjährigen Meister AHTC und einem mageren 1:1 gegen Aufsteiger Westend starteten die Bundesliga-Damen suboptimal in die neue Saison. Nun gelang allerdings der wichtige Befreiungsschlag.

Ausgerechnet gegen den vielfachen Meister Arminen sollte der ersehnte erste Saisonsieg gelingen. Die Wiener Neudorferinnen warfen diesmal alles in die Waagschale, was auch in einigen Zeitausschlüsse mündete. Doch die Aggressivität wurde belohnt, Neudorf brachte eine frühe Führung mit viel Kampfgeist und Einsatz über die Zeit. „Starke Leistung“, war Trainer Christian Sedy zufrieden und hofft, kommenden Samstag gegen den WAC nachlegen zu können.

„Es wird viel auf die Tagesform ankommen“, ist sich Sedy vor dem Duell gegen den aktuellen Tabellenführer sicher. Auch die Damen der HG Mödling feierten in der Bundesliga B zuletzt einen wichtigen 1:0-Sieg über Navax Universitas. Die Herren unterlagen – ebenfalls in der Bundesliga B – hingegen dem HC Wien knapp mit 1:2. Im Jugendbereich trafen Wr. Neudorf und die HG Mödling zuletzt bei der Hockey 5 Meisterschaft der Burschen aufeinander. Im Spiel um Platz 5 behielt Wr. Neudorf mit 5:1 die Oberhand, Österreichischer Meister wurde der HC Wien.