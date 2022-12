HC Wr. Neudorf: Nach der Kür ruft die Pflicht

Werbung

Österreichs Auswahlen lieferten bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg ein bärenstarkes Turnier ab. Allen voran die Herren, die sich in einem spannenden Finale 2:1 gegen Gastgeber Deutschland durchsetzten und somit den dritten Europameistertitel nach 2010 und 2018 feierten. Einen wesentliche am Erfolg hatte dabei jemand, der in Wiener Neudorf sein Handwerk lernte: Michael Körper. Der Deutschland-Legionär spielte von 2001 bis 2006 für die Blau-Gelben und wagte von dort aus den Sprung ins Ausland.

Bei der erfolgreichen WM war der 35-Jährige zweitbester Torschütze des Turniers. Auch die ÖHV-Damen spielten ein starkes Turnier – hier mit direkter Wr. Neudorf Beteiligung. Marianne Pultar stand in allen sechs EM-Spielen am Feld und schaffte es mit den Damen beinahe aufs Podest. Das Spiel um Platz drei gegen die Ukraine ging dabei denkbar knapp mit 0:1 verloren.

Wr. Neudorf muss um Halbfinale zittern

Jetzt steht für die gefährlichste Torjägerin des HC Wiener Neudorf wieder der Ligaalltag an – und der hat es in sich. Denn die Wiener Neudorferinnen müssen weiter um einen Platz im Bundesliga-Halbfinale zittern.

Zuletzt gab es eine 0:4-Pleite gegen den AHTC, womit der Final Four Platz auch vorübergehend an den Post SV verloren ging. Kommendes Wochenende ist das Team von Trainer Christian Sedy in der Doppelrunde auf sehr unterschiedliche Art gefordert.

Am Samstag geht es zum zweitplatzierten WAC (15 Punkte), ehe Sonntag das punktelose Schlusslicht HC Wien in Wr. Neudorf gastiert. Der HC (6) liegt aktuell punktegleich mit Post auf Rang fünf. Die Zielsetzung ist für Neudorf-Coach Sedy klar: „Wir wollen vor der kurzen Weihnachtspause zurück auf Platz vier.“