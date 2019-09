Für Katharina Hefter geht ein Traum in Erfüllung. Das 18-jährige Hockey-Talent verlässt den HC Wiener Neudorf in Richtung Deutschland, wo sie künftig beim Bonner THV auf Torjagd geht – in einer absoluten Top-Liga.

In Wr. Neudorf zeigt man sich einerseits stolz, wie Obmann Paul Pultar erklärt: „Wir sind stolz darauf, dass es eine Neudorferin in eine der besten Ligen der Welt schafft.“ Auf der anderen Seite kann sich der HC vom Wechsel wortwörtlich nichts kaufen: Anders als in anderen Sportarten gibt es im Hockey keine Ablösezahlungen oder Ausbildungsentschädigungen.

Sedy geht mit niedrigen Erwartungen in Saison

Zudem ist Hefter natürlich auch sportlich ein herber Verlust – zumal die Kadersituation ohnedies schon angespannt war. Neben Hefter muss Trainer Christian Sedy nämlich auch noch auf Abwehr-Bollwerk Bettina Biermair (Karriereende), Sophia Klaus (Freiwilligenjahr im Ausland) und Nachwuchshoffnung Olivia Kessler (Knieverletzung) verzichten.

Außerdem muss sich Daniela Dragosits im Oktober einer Operation unterziehen und wird ebenfalls ausfallen. Dementsprechend hält Sedy den Ball vor dem Feldsaison-Beginn am kommenden Wochenende flach: „Wir müssen uns auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Das wird eine Anlaufzeit benötigen, aber wir bekommen das schon in den Griff. Jammern hilft nichts.“