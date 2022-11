Hockey-Frauen Wiener Neudorfs haben Medaille als Ziel

Werbung

Was für ein Programm für die Neudorfer Hockey-Damen in den kommenden Wochen. Binnen 31 Tagen stehen viele Punktespiele auf dem Programm, weil der Verband die Meisterschaft wegen den internationalen Bewerben, mit Doppelrunden durchdrücken muss. Und für die Neudorfer Teamspielerinnen – aktuell Marianne Pultar und Sophia Klaus – heißt dies 15 Spiele in diesen 31 Tagen zu absolvieren.

„Ein Wahnsinn eigentlich“, stöhnt auch Neudorf-Trainer Christian Sedy und fügt an: „Das sind ja alles keine Profis, da gibt es neben den Spielen ja noch Training und für die einzelnen Damen ja noch wichtiger, Beruf, Studium, Schule!“

„Die Ausfälle schmerzen, aber das werden die Mädels mit viel Einsatz wettmachen.“

Das Ziel für die am kommenden Samstag beginnende Meisterschaft ist für Wiener Neudorf klar: Das Halbfinale erreichen und dann eine Medaille holen. Eine Herausforderung, wobei es gleich am ersten Doppelwochenende eine Standortbestimmung geben wird, denn Wiener Neudorf empfängt am Samstag den AHTC, am Sonntag muss man zum WAC. Und diese beiden Teams sind die Favoriten auf den Titel. „Viel wird natürlich darauf ankommen, wie die Standards genützt werden. Wer da eine hohe Quote erreicht, hat die besten Chancen“, weiß Neudorf-Trainer Sedy wo der Schlüssel zum Erfolg liegen könnte.

Auch Neudorf-Obmann Paul Pultar ist vorsichtig optimistisch: „Die Ausfälle schmerzen, aber das werden die Mädels mit viel Einsatz wettmachen. Ein Problem sehe ich allerdings speziell in der Belastung der Teamspielerinnen. Denn im Jänner geht es ja weiter – da wird die Meisterschaft fertiggespielt, steht die Unter-21-EM am Programm, dann das heimische Finalturnier und dann noch die Hallen-WM“.

Bereits am vergangenen Wochenende begann die Punktejagd für den Nachwuchs, wobei die Neudorfer Teams nach Salzburg mussten und ungeschlagen blieben. Die U12 erreichte ein 1:1, die U14 feierte einen 4:2-Erfolg.