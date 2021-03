Die lokalen Hockey-Teams bereiten sich bereits auf die Feldsaison vor. Der Startschuss fällt Mitte April im Cup. In Anbetracht dessen muss sich speziell HC Wiener Neudorf warm anziehen, denn die Losfee bescherte den Blau-Gelben jeweils eine Top-Gruppe. Neudorfs junge Herrenmannschaft aus der dritten Liga muss etwa gegen Hallen-Staatsmeister Post und den WAC ran.

Auch die Neudorfer Damen haben mit Arminen und dem AHTC die beiden derzeit führenden Mannschaften in Österreich zugelost bekommen. Die Neudorfer Bundesliga-Damen sind aber immerhin in Schlagdistanz, was für die Herren wohl weniger gilt. Obmann Paul Pultar sieht es dennoch positiv: „Wir haben uns wenigstens getraut zu nennen, andere Mannschaften wie jene aus Graz oder Wels haben diesen Schritt nicht gewagt. Und unsere jungen Spieler stehen vor einer großen Bewährungsprobe und Herausforderung.“

Mödling lässt den Cup bei den Herren indes aus, während die Damen – welche nach der Halle auch am Feld den Bundesliga-Aufstieg anpeilen – mit Post, dem HC Wien und dem WAC keine unlösbaren Aufgaben zugelost bekommen haben.