Keine Siege aber viel Optimismus im Bezirk Mödling

Weder die Damen des HC Wiener Neudorf noch der HG Mödling konnten zuletzt einen vollen Erfolg verbuchen. Wr. Neudorf verlor in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen Arminen knapp mit 0:1, Mödling erkämpfte im Cup gegen Bundesligist Post ein 1:1.

Von schlechter Stimmung war dennoch keine Spur. Neudorf-Coach Christian Sedy, dessen Team mit einem Sieg die Tabellenspitze erklimmen hätte können, resümierte: „Da war einiges drin. Wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können.“ Neudorf scheiterte einmal mehr an der Chancenauswertung, dennoch offenbarte das Duell gegen Arminen, dass ein möglicher Titelgewinn durchaus im Bereich des Realistischen liegt.

Mödlings Damen schrieben indes im Cup an – und das gegen ein Team, welches eine „Etage“ höher spielt. Mödlings Treffer erzielte Marina Winkler.

Herren mit unterschiedlicher Bilanz

Grund zu feiern hatten die Neudorfer Herren, die sich in der C-Liga klar mit 4:0 gegen Schwarz/Rot Wien durchsetzten. Dabei trugen sich Benedek Kozari (2), Martin Liebeswar und Matthias Danek in die Schützenliste ein. Mödlings Herren unterlagen in der B-Liga unterdessen 2:4 gegen den HC Hernals.

Erfolge gab es auch für den Mödlinger Nachwuchs zu verbuchen. In der U12 kam es zum Lokalderby gegen Wr. Neudorf, das man mit 4:3 für sich entscheiden konnte. Auch die U10 feierte einen Sieg, setzte sich klar mit 5:2 gegen den AHTC Universitas durch. Die U14-Mädchen zeigten gegen den WAC zwar eine respektable Leistung, verloren am Ende aber doch mit 0:4.