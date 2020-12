Die Hockey-Damen fanden nun auch geeignete Trainingsstätten. Neben der Halle in der Südstadt dürfen sich die Mödlingerinnen auch in der Sporthalle Guntramsdorf auf die Saison vorbereiten. Damit steht einer umfangreichen Vorbereitung im Mannschaftsverbund nicht mehr im Wege. Natürlich dürfen in dieser Phase auch die Athletikeinheiten nicht fehlen.

Trotz allem wird der Saisonstart am 10. Jänner ein Sprung ins kalte Wasser, denn aufgrund der Pandemie wird es wohl keine Testpartien geben.