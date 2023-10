Neudorf hamstert wie die Eichhörnchen

Vor rund drei Monaten trafen die Damen des HC Wr. Neudorf im Spiel um Platz 3 der Staatsmeisterschaft auf SV Arminen. Damals trennte man sich Unentschieden, aber im Penalty-Shoot-Out verlor Wr. Neudorf die Bronze-Medaille. In der Meisterschaft gelang es nun den Girls von Trainer Christian Sedy den Spieß umzudrehen.

Wieder gab es ein Unentschieden, aber diesmal holten sich die Niederösterreicherinnen den Zusatzpunkt im Shoot-Out. Damit wanderten zwei wichtige Punkte auf das Konto von Wr. Neudorf. Dabei lief es für die Gäste aus Wr. Neudorf bei Arminen vorerst sehr gut.

Man dominierte die Startphase, hatte einige gute Offensivaktionen, vergab aber auch zwei Strafecken. Mit Fortdauer der Partie kamen die Wienerinnen aber auf und im Finish musste Wr. Neudorf alle Defensivkünste aufbieten, um ohne Gegentor zu bleiben und sich mit 0:0 einen Punkt zu sichern. Im anschließenden Shoot-Out hatten die Wiener Neudorfer Spielerinnen die besseren Nerven und holten sich den Zusatzpunkt. Effektivität vor dem

Tor bereitet Sorgen„Das war eine schwierige Aufgabe und die Mädels mussten an ihre Grenzen gehen“, bilanzierte Trainer Christian Sedy nach dem Spiel. Und mit zwei Punkten gab es zwar keinen vollen Erfolg, aber das Konto wurde immerhin ausgefettet. Damit wurde die „Aktion Eichhörnchen“ positiv erledigt. Allerdings bereitet die Effektivität vor dem Tor dem Neudorfer Trainer etwas Sorgen: „Da haben wir noch viel Arbeit vor uns.“

Am kommenden Wochenende wird es für die Neudorfer Girls auch nicht leichter, denn da wartet am Sonntag in Wr. Neudorf (16 Uhr) Vize-Meister WAC. Da wird die Defensive wieder extrem gefordert sein. Dennoch gibt sich Christian Sedy zuversichtlich: „Wir werden uns nicht verstecken und ich bin sicher, dass ein Punktegewinn möglich ist.“

Ebenfalls am kommenden Sonntag (14 Uhr) treffen die Neudorfer Herren – die am vergangenem Wochenende spielfrei waren – in der 2. Bundesliga auf Westend.