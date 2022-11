Neudorf schießt sich den Frust von der Seele

Werbung

14:2. So lautete die Antwort der Bundesliga-Damen des HC Wr. Neudorf auf zuletzt zwei Niederlagen. Beim Kantersieg gegen den HC Wien ging den Blau-Gelben so gut wie alles auf. Bis auf eine Feldspielerin trugen sich alle in die Schützinnenliste ein, so hoch gewann Wiener Neudorf überhaupt seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.

„Es hat heute einfach alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben“, sah Trainer Christian Sedy ein äußerst spielfreudiges Team.

Plan aufgegangen. Wr. Neudorfs Trainer Christian Sedy hatte nach dem 14:2-Kantersieg keine negativen Anmerkungen.

Foto: HC Wr. Neudorf

Der Erfolg hätte sogar noch höher ausfallen können, mit drei Aluminium-Treffern sowie einem vergebenen Sieben-Meter-Versuch zeigte sich Neudorf gegen den Wienerinnen aber noch „gnädig“. Dennoch will man nach dem Kantersieg nicht gleich abheben. Sedy warnt: „Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Solche Spiele gibt es äußerst selten und schon die nächste Aufgabe wird wieder eine große Herausforderung.“ Kommenden Freitag geht es gegen Post, seines Zeichens wohl ein direkter Konkurrent der Wiener Neudorferinnen im Kampf um den Halbfinal-Einzug.