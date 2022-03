Neudorferinnen fahren zur U21-WM

Werbung

Es ist der Traum einer jeden Hockey-Spielerin: Einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Für die beiden Wiener Neudorf-Spielerinnen Sabrina Hruby (20) und Sophia Klaus (21) geht dieser Traum jetzt in Erfüllung. Beide wurden in das Österreichische U21-Team einberufen, welches ab 1. April in Südafrika um den WM-Titel spielt. Verständlich, dass beide Spielerinnen um die Wette strahlen und diese Einberufung als den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere ansehen.

Sowohl Sophia Klaus als auch Sabrina Hruby sind Wiener Neudorfer Eigengewächse, haben mit ihrem Klub schon viele Erfolge gefeiert. Nach mehreren Staatsmeister-Titeln im Nachwuchs folgte für beide dann auch Einberufungen in die verschiedenen Auswahlteams. Aber eine Weltmeisterschaft zu bestreiten ist schon etwas ganz besonders.

Gegen zwei Weltmeister-Teams

Österreich hatte da auch etwas Glück, denn Rot-Weiß-Rot rückte für die ausgeschlossenen Russinnen in das erlauchte Teilnehmer-Feld. So geht es jetzt nach Potchefstroom (Südafrika, rund 120 km entfernt von Johannesburg). Und gleich im ersten Spiel wird auf das heimische Team niemand geringerer als Titelverteidiger Argentinien (1.4.) sein. Am 3.4. geht es dann gegen Uruguay, ebenfalls ein neues Gesicht auf der internationalen Hockeybühne. Zum Abschluss der Vorrunde wartet mit Korea (5.4.) ein weiteres Schwergewicht, denn auch die Asiatinnen waren schon einmal Weltmeister. In der Folge geht es dann mit den Viertelfinalspielen weiter – und da könnten Topteams wie Deutschland, die Niederlande oder Gastgeber Südafrika auf das heimische Team warten.

Auch Neudorf-Trainer Christian Sedy freut sich für seine beiden Schützlinge: „Eine tolle Sache so etwas erleben zu dürfen. Ich drück den Beiden fest die Daumen. Sie haben sich die Einberufung durch tolle Leistungen verdient!“ Natürlich ist Sedy auch etwas traurig, dass jetzt 2 wichtige Spielerinnen in der Vorbereitung auf die Meisterschaft fehlen und nicht an einem Turnier in Deutschland teilnehmen können. „Aber wenn sie wieder gesund nach Hause kommen, dann wird auch der Klub von den Erfahrungen sicherlich profitieren!“