Neustart bringt erlösenden Sieg

So kann es weitergehen für die B-Liga Herren der HG Mödling. Nachdem die Mödlinger im Herbst vergeblich auf einen Sieg warteten, gelang dieser nun gleich im ersten Spiel nach der Wiederaufnahme der Feldsaison. Gegner war der bis dahin – und auch weiterhin – punktelose HC Graz.

Mödling gewann die Partie letztlich recht klar mit 3:0, Graz leistete aber lange Gegenwehr. Vor allem nach dem ersten Viertel, welches Mödling noch dominierte, hatte die HG zwischenzeitlich auch etwas Glück. Für die Mödlinger Treffer sorgten Leandro Holzer (2) und Maximilian Pontasch. Für die Mödlinger geht es nun mit einem „Doppelpack“ weiter. Zunächst trifft man in der Liga auf den HC Hernals, ehe das Cupspiel gegen den Bundesligisten AHTC steigt.

Mödlings Damen gegen Prater chancenlos

Während die Mödlinger Herren also den ersten Sieg bejubelten, gab es für die Damen in der B-Liga weniger zu feiern. Ersatzgeschwächt ging man bei Tabellenführer Prater 0:5 unter, positiv waren lediglich die gesammelten (ersten) Einsatzminuten einiger Nachwuchshoffnungen. Kommendes Wochenende wird es für die Mödlingerinnen wohl kaum leichter, wenn die Cup-Partie gegen den Bundesliga-Klub Arminen am Programm steht. Apropos Bundesliga: Diese geht kommendes Wochenende auch für die Frauen des HC Wiener Neudorf weiter. Das Team von Trainer Christian Sedy will nach dem historischen Hallen-Titel nachlegen und hat gleich eine ordentliche Prüfung vor sich. Denn die Wiener Neudorferinnen müssen zum Auftakt zu Meister WAC, der zugleich auch die Grunddurchgangstabelle anführt. „Wir haben einiges vor, da macht es nicht aus, wenn gleich zum Start ein harter Brocken wartet“, freut sich Sedy auf das Aufeinandertreffen.

Halbfinale als Mindestziel für Wiener Neudorf

Aktuell liegen die HC-Frauen auf dem dritten Platz, eine Halbfinal-Teilnnahme – die durch eine Platzierung unter den besten Vier nach dem Grunddurchgang erreicht wird – ist Pflicht. Der angepeilte Traum ist jedenfalls die Teilnahme an den beiden Finalspielen. Denn diese werden anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums auf der heimischen Anlage und vor den Kameras des ORF ausgetragen. Auch die Wiener Neudorfer Herren peilen den großen Wurf an. Nach einem tadellosen Herbst ohne Punktverlust soll im Frühjahr von Platz eins aus der Aufstieg aus der C-Liga realisiert werden. Der Start erfolgt auswärts gegen Schwarz/Rot.