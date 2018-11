Ohne die verletzten Marianne und Birgit Pultar wollten die Wiener Neudorfer Hockey-Damen beim Hallen-Turnier in München eigentlich nur einige Sachen ausprobieren. Die Experimente schlugen aber gleich voll ein – Turniersieg. „Dass es dann so gut klappt, war nicht zu erwarten“, war Coach Christian Sedy von seinen Mädls begeistert.

In der Vorrunde stotterte der Motor noch etwas, vor allem bei der 0:3-Abfuhr gegen SAFO Frankfurt, bei den Deutschen sitzt übrigens Ö-Nationalteamchef Christian Faust auf der Bank.

Wiener Neudorf holte aus den weiteren Begegnungen zwei Siege und zwei Unentschieden und traf im Endspiel erneut auf die Hessen. Die Sedy-Girls hatten ihre Lehren aus der Vorrunden-Pleite gezogen, siegten gegen SAFO mit 2:1 (Tore: Kathi Hefter und Dani Dragosits). Hefter war mit fünf Turnier-Toren die gefährlichste Akteurin, hinterließ wohl auch bei Teamchef Faust bleibenden Eindruck.

Weiter geht es diese Woche mit dem internationalen Turnier des Post SV. In Wiener Neudorf steigt währendessen das größte Nachwuchs-Hallenhockey-Turnier Österreichs: am Samstag (ab 10 Uhr), am Sonntag (ab 9 Uhr).